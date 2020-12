Rubano il bancomat dell’amico durante la sua festa di compleanno e prelevano 400 euro, denunciati

Due giovani operai, di 20 e 23 anni, nati in Ucraina, con precedenti penali, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Pontenure (Piacenza) per concorso in furto con destrezza e concorso in indebito utilizzo di carte di credito.

I due giovani, agli inizi di novembre, erano in casa di un loro amico in occasione della festa di compleanno che quest’ultimo aveva organizzato nel suo appartamento in Pontenure.

Dopo aver festeggiato, mangiato e bevuto, il coinquilino chiedeva insistentemente al festeggiato, di concedergli un prestito per effettuare alcune compere, ricevendo un netto rifiuto.

I due operai, allora, si introducevano nella camera occupata dal loro connazionale e dall’interno del portafoglio prendevano il bancomat e fotografavano il bigliettino del codice segreto, dopodiché si precipitavano fuori dall’appartamento. Il proprietario del bancomat accortosi di ciò provava a contattare l’amico con l’intenzione di chiedere delucidazioni del motivo per cui avevano preso il suo bancomat, senza riuscirci. In tarda serata, però, l’amico gli ha restituito il bancomat affermando che si trattava solo di uno scherzo. In realtà però, la vittima si è accorta dell’ammanco di 400 euro dal conto corrente. Il giovane si è rivolto ai carabinieri di Pontenure, i quali dopo alcuni accertamenti e visionando le immagini della videosorveglianza dello sportello bancomat da cui è stato fatto il prelievo, hanno appurato che gli autori del furto e del prelievo erano i due operai di 20 e 23 anni che sono stati denunciati per furto con destrezza in concorso e utilizzo indebito di carte di credito in concorso.