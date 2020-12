Santa Lucia ‘solidale’ arriva a Gragnano. “Bimbi, scrivete la vostra letterina”

Chi da bambino non viveva in trepidante attesa la sera del 12 dicembre, quando sapeva che quella notte sarebbe passata Santa Lucia? Una notte magica, piena di sogni e tradizioni che continuano nel tempo.

Anche quest’anno, a Gragnano, nonostante la difficile situazione determinata dall’emergenza sanitaria, Santa Lucia continuerà a portare la sua luce nei cuori di tutti i bambini e delle famiglie. Anspi Madonna del Pilastro infatti accompagnerà il passaggio di Santa Lucia direttamente nelle case, per portare dolci sorprese e un po’ di calore. Questa iniziativa gratuita, in collaborazione con il Comune di Gragnano Trebbiense, vuole rappresentare “un segno di unione della comunità”. “I fondi raccolti dalla castagnata, unico evento benefico che è stato possibile realizzare quest’anno da ANSPI – spiegano Paola Molinari e Daniele Coppi – saranno in parte devoluti per questo progetto”.

“Una parte sarà destinata anche a spese solidali, beni di primaria necessità per coloro che ne hanno bisogno. Siamo alle soglie di questa data importante, perciò cari bambini scrivete le vostre letterine a Santa Lucia, che accoglierà sotto il suo manto i vostri sogni e desideri”. Tutti coloro che vorranno ricevere il passaggio di Santa Lucia nelle loro case potranno richiederlo attraverso il modulo online. “Anche Santa Lucia sta utilizzando metodi altamente evoluti!” sottolineano i promotori.

Con la speranza di diffondere gioia in questo periodo buio, “L’amministrazione comunale ringrazia davvero i volontari dell’associazione Anspi Gragnanino che hanno pensato a questa originale iniziativa che contribuisce a ricostruire un clima di maggiore serenità mantenendo in vita anche le nostre tradizioni e ringraziamo tutti coloro che aderiranno a questo momento di magia” – dicono gli amministratori di Gragnano.