Santa Maria di Campagna, domani il tradizionale Te Deum di fine anno

E’ confermato per domani, ultimo giorno dell’anno, il tradizionale Te Deum in Santa Maria di Campagna, con inizio alle ore 20.

Il programma del momento di preghiera e ringraziamento prevede un inizio in musica con l’Andante in La bemolle di V. Petrali, i riti di introduzione, la liturgia della Parola, il canto del Te Deum, la benedizione finale e la conclusione, sempre in musica, con i brani Noel VI (L. Daquin) e l’effertoire L’éclatante (M. Corrette). All’organo, Alessandro Achilli.

Il Te Deum – come viene ricordato nell’introduzione al programma, curato dalla Banca di Piacenza, che verrà distribuito ai presenti – è un inno cristiano in prosa di origine antica appartenente al repertorio del canto gregoriano. Il 31 dicembre viene cantato per ringraziare dell’anno appena trascorso.