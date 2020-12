Scontro al Capitolo, auto ribaltata e tre feriti

Violento scontro tra due auto al Capitolo a Piacenza nel pomeriggio della vigilia di Natale.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Orsi e via del Commercio per cause in via di accertamento: coinvolte nell’incidente una Peugeot 208 e una Ford: la prima auto si è ribaltata su un fianco con due persone all’interno.

VIDEO

Complesse le operazioni di soccorso, con due squadre dei vigili del fuoco e i sanitari che hanno dovuto operare a lungo per estrarre i due occupanti della Peugeot, rimasti seriamente feriti. Contuso anche il conducente della Ford. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Bianca Piacenza, una ambulanza della Croce Rossa Piacenza e l’auto medica del 118. I rilievi sono a cura della polizia locale: l’incidente è avvenuto in un incrocio già teatro in passato di diversi sinistri.