Scontro nel tardo pomeriggio del 6 dicembre in via Martelli a Piacenza, nella zona dell’università Cattolica. Coinvolti nell’incidente, causato con ogni probabilità da una mancata precedenza, un’Alfa Romeo Giulietta e un furgoncino Opel, 4 le persone ferite di cui 2 in modo grave.

Sul posto per i soccorsi le ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza e della Pubblica Assistenza di San Giorgio, con loro i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e i vigili del fuoco di Piacenza.

Per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Piacenza.