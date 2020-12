Violento scontro lungo strada Agazzana, due feriti.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 7 dicembre nelle vicinanze di Gossolengo (Piacenza), all’altezza dello spaccio Serafini. E’ stata probabilmente una mancata precedenza – ma l’esatta dinamica di quanto accaduto è in corso di accertamento – a provocare lo scontro che ha coinvolto due vetture, una Fiat Doblò e una Toyota Aygo, quest’ultima finita nel canale a lato della carreggiata a seguito dell’impatto.

Foto 2 di 2



A bordo della Toyota una coppia di coniugi: entrambi sono rimasti feriti in modo fortunatamente non grave. A prestare i primi soccorsi è stato un volontario fuori servizio di Croce Rossa; poco dopo sono giunti sul posto i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa Piacenza e l’autoinfermieristica del 118, insieme ai vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori ad estrarre la donna rimasta all’interno della vettura. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale; in ausilio sul luogo dell’incidente anche il personale della polizia locale di Piacenza.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.