Scontro tra due auto nella serata di domenica lungo la via Emilia a Montale (Piacenza).

Una ragazza è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, a seguito dell’impatto tra una Ford Focus e una Fiat Bravo per cause ancor a da chiarire. Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.