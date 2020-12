Scrittori tra gli scaffali, storia e cultura piacentina nell’ultimo numero de L’Urtiga

Nuovo appuntamento sabato 12 dicembre alle 18,30 con Scrittori tra gli scaffali, incontri in streaming con scrittori piacentini a cura dell’Assessorato alla Cultura e biblioteca comunale Passerini Landi. Stavolta, dopo le numerose visualizzazioni ottenute negli incontri precedenti, sarà presentato l’ultimo numero de L’Urtiga, i Quaderni di Cultura Piacentina (Lir) diretti dal giornalista Ippolito Negri che sarà in colloquio con Mauro Molinaroli. La rivista trimestrale fondata otto anni fa, è giunta al 25° numero, sono circa 200 pagine che trattano di tanti argomenti di cultura e di storia piacentina. Un lungo lavoro di spigolatura di cui Ippolito Negri è l’anima e il collante tra i numerosi collaboratori.

In questo numero troviamo tra gli altri l’atto di nascita della galleria d’arte moderna Ricci Oddi e i documenti che l’accompagnano (Ippolito Negri), l’indiscusso primato dei banchieri piacentini nel Duecento (Corrado Sforza Fogliani), le immagini e le foto d’altri tempi in mostra a Palazzo Galli (Laura Bonfanti), la trasformazione del patrimonio piacentino attraverso i restauri del XIX e XX secolo (Valeria Poli), un tentativo di insurrezione mazziniano a Piacenza nel 1870 (Cesare Zilocchi), la strada dell’anima, via XX Settembre (Paolo Dallanoce), un dipinto di Francesco Hayez appartenente a una collezione piacentina esposto nel 1934 al Castello Sforzesco di Milano (Marco Horak) e tanti altri articoli che regalano uno spaccato della Piacenza di ieri e di oggi come il decennio dell’opposizione pacifista all’aeroporto di San Damiano dal 1981 al 1991 di Daniele Novara.

L’incontro, come accennato, andrà in onda sulla pagina di Facebook della biblioteca Passerini Landi.