“Scrooge” di Teatro Gioco Vita e Teatro delle Briciole su Radio 3

‘Scrooge’ – Ballata per attori e ombre da “Canto di Natale” di Charles Dickens è uno spettacolo di Teatro Gioco Vita realizzato nel 2008 in coproduzione con il Teatro delle Briciole / Solares Fondazione delle Arti. A Piacenza lo abbiamo visto al Teatro Municipale, ma è stato rappresentato anche in altri teatri importanti come il Valle di Roma e il Piccolo di Milano: ora non più in repertorio, ha comunque avuto un grande successo di pubblico e critica.

Uno spettacolo musicale dove la musica è fulcro dell’intero impianto drammaturgico e scenico. Non a caso di ‘Scrooge’, che aveva debuttato il 2 novembre 2008 al Teatro al Parco di Parma, era stato realizzato un cd che raccoglieva musiche, canzoni e testi dello spettacolo. Li potremo riascoltare grazie a Radio 3: l’appuntamento è per il 28 dicembre alle ore 22.30 nell’ambito de ‘Il teatro di Radio 3’.

Lo ‘Scrooge’ di Teatro Gioco Vita e Teatro delle Bricole è una sorta di musical: teatro d’attore, teatro d’ombre, musica e canzoni interagiscono sulla scena per raccontare ai ragazzi, ma non solo, la storia di Scrooge, avaro e misantropo riccone nato dalla fantasia di Dickens.

Musiche e canzoni sono di Alessandro Nidi, i testi di Bruno Stori, la regia e le scene di Fabrizio Montecchi, che hanno lavorato insieme al progetto drammaturgico. I disegni e le sagome sono di Nicoletta Garioni, i costumi di Evelina Barilli. In scena Giuseppe Fraccaro, Candida Nieri, Gino Paccagnella e Michele Radice, con Cesare Lavezzoli alle luci e fonica. Alla produzione hanno collaborato Sergio Bernasani, Paolo Romanini, Morello Rinaldi e Patrizia Caggiati per la realizzazione di scene e oggetti, Federica Ferrari, Nicoletta Garioni e Sini Peltola per la realizzazione delle sagome.

“Nel nostro ‘Scroge’ abbiamo scelto – spiega il regista di Teatro Gioco Vita Fabrizio Montecchi – un tono ironico e canzonatorio, perché esso ci permette quella distanza critica a cui oggi non possiamo rinunciare nel raccontare una storia come questa ma, nello stesso tempo, ci permette di accentuare il suo carattere di ‘parabola morale’. Abbiamo scelto di farne una ballata con musica e canzoni per dare ancora più forza ai tremendi interrogativi che questa storia ci pone e per evidenziarne la sua assoluta universalità”.