Sei Giorni delle Rose, la 24esima edizione torna in pista dal 30 giugno al 5 luglio

Andrà in scena dal 30 giugno al 5 luglio 2021 la 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), gara di classe 1 Uci che ogni anno richiama al Velodromo ‘Attilio Pavesi’ il meglio del ciclismo su pista da tutto il mondo.

Una manifestazione che non si è fermata neppure nell’estate 2020, quando nonostante le difficoltà legate alla pandemia si è svolta in maniera regolare, con un grande sforzo da parte di tutto il gruppo organizzatore. Un anno, il 2020, che ha visto anche gli Europei Junior e Under 23 svolgersi, nel mese di ottobre, sullo storico anello fiorenzuolano. Quella del 2021 sarà un’edizione particolarmente interessante proprio perché, dopo un mese, molti degli atleti impegnati a Fiorenzuola saranno in gara alle Olimpiadi di Tokyo.Ma la 24^ 6 Giorni delle Rose, oltre che una ‘prova generale’ in vista dei Giochi, sarà come sempre un’occasione per conquistare punti validi ai fini del ranking Uci.

Proprio come nell’edizione 2020 infatti, nella prossima anche la tradizionale gara a coppie assegnerà punti Uci (per il ranking della madison), proprio come tutte le altre gare di classe 1 (il livello più alto della pista) che vedranno impegnate uomini e donne.