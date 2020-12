“Senza elettricità per oltre 12 ore in centro”, guasto risolto in serata

Risolto nella serata del 31 dicembre il guasto alla linea elettrica che ha interessato, a Piacenza, il tratto via X Giugno tra viale Sant’Ambrogio e Cantone Camicia.

Le utenze erano rimaste in ‘blackout’ dalla notte precedente, come ci ha segnalato un lettore via mail.

“A Piacenza in via X Giugno siamo senza corrente elettrica da stanotte e nessuno riesce a darci una spiegazione”.

“Ore al telefono (cellulare ovviamente) senza ottenere nulla. Siamo al pomeriggio del 31 dicembre ed ancora nulla nessuno ci spiega perché…non sappiamo di che morte morire – aveva scritto il lettore -. Aiutateci per favore. Per una città come la nostra che in questi casi non ha un piano ”B” per affrontare emergenze come questa è veramente una vergogna”.

Il problema è stato risolto bypassando il guasto che riguarda un cavo interrato, con una linea aerea provvisoria.