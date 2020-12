Il Piace si fa raggiungere, solo un pari contro l’Albinoleffe (1-1)

SERIE C – 17^ GIORNATA

ALBINOLEFFE – PIACENZA 1-1

(30′ Ballarini, 56′ Canestrelli)

Serviva un segnale da parte del Piacenza, ma è arrivato solo a metà. I biancorossi tornano dalla trasferta contro l’Albinoleffe con un punto che serve a poco per muovere una classifica (ancora deficitaria), anche se in campo non hanno demeritato, anzi, per impegno e intensità disputando una gara volonterosa nella quale sono però emerse le solite pecche. In vantaggio grazie ad un gol nel primo tempo di Ballarini, la squadra di Manzo si è fatta raggiungere ad inizio ripresa dal colpo di testa di Canestrelli, che ha messo di nuovo a nudo gli ormai noti limiti difensivi sui palloni alti. Un pareggio alla fine giusto per quanto visto in campo, anche se i padroni di casa possono recriminare per l’incredibile errore sotto porta di Piccoli in pieno recupero.

LA PARTITA – Manzo conferma il 3-5-2 e lancia in avanti il tandem Babbi-Lamesta, con Maritato che parte dalla panchina, al pari di Corradi. A centrocampo la novità è Pedone con Palma, sugli esterni ci sono Gonzi e Simonetti. Si gioca su un campo in precarie condizioni, ma l’approccio alla gara dei biancorossi è buono e già al 7’ la palla buona arriva sui piedi di Lamesta, che spreca calciando male l’ottimo servizio di Simonetti. Quindi è l’Albinoleffe a cercare di prendere campo, anche se è l’equilibrio a farla a lungo da padrone. La difesa di casa chiude in extremis su Babbi, poi alla mezz’ora il Piacenza passa: Lamesta arriva sul fondo dopo una bella azione e mette al centro per Ballarini che controlla nell’area piccola, si gira e batte Savini. Vantaggio biancorosso e corsa verso la panchina per l’abbraccio con mister Manzo. I padroni di casa provano a rispondere, ma l’occasionissima arriva solo nel finale: Libertazzi salva in uscita su Manconi lanciato a rete, poi è Galeandro a porta vuota a calciare alto.

Preme subito sull’acceleratore l’Albinoleffe a inizio ripresa, il Piacenza sembra reggere bene l’urto ma viene punito su un calcio da fermo e sull’ennesima palla alta: la bella punizione di Genevier trova la testa di Canestrelli che svetta in area e batte Libertazzi che può solo toccare il pallone. 1-1 e tutto da rifare. Manzo manda subito in campo Ghisleni e Galazzi per Lamesta e Ballarini, i suoi ci provano ma di vere occasioni non se ne vedono. D’Iglio, entrato nel finale insieme a Maritato, ha una buona chance su punizione, ma calcia troppo centrale. I padroni di casa sembrano accontentarsi e la partita scivola via senza sussulti, anche se i biancorossi evitano la beffa in pieno recupero, quando Piccoli da due passi calcia incredibilmente alto.

Alla ripresa del campionato nel 2021 il Piacenza sarà di scena al Garilli contro la Pro Vercelli. Servirà cambiare marcia.

LA CRONACA



93′ – Triplice fischio: finisce 1-1 tra Albinoleffe e Piacenza, alla rete nel primo di Ballarini ha risposto a inizio ripresa Canestrelli

91′ – L’Albinoleffe sfiora il vantaggio nel finale: calcio d’angolo, sponda di testa di Canestrelli, arriva Piccoli che da due passi manda incredibilmente alto

90′ – Tre minuti di recupero

79′ – Buona opportunità per il Piacenza con una punizione dal limite, il tiro di D’Iglio è potente ma centrale, blocca Savini

75′ – Nel Piacenza dentro anche D’Iglio e Maritato per Pedone e Babbi

68′ – Ammonito Manzo in panchina

66′ – Traversone insidioso di Palma, non ci arriva nessuno

60′ – Subito un altro cambio nel Piacenza, esce l’autore del gol Ballarini sostituito da Galazzi

58′ – Nel Piacenza dentro Ghisleni per Lamesta

56′ – Pareggio Albinoleffe: su un calcio di punizione di Genevier svetta di testa Canestrelli che anticipa tutti, Libertazzi può solo toccare ma non evitare la rete

54′ – Ci prova ancora Lamesta, che si accentra e prova il tiro a giro, abbondantemente a lato

50′ – Tiro improvviso di Lamesta dal limite, conclusione centrale

47′ – Parte in avanti l’Albinoleffe, ci prova Gelli ma il suo tiro è debole

Via alla ripresa: cambio nell’Albinoleffe che inserisce Tomaselli per Petrungaro

Fine primo tempo: termina la prima frazione senza recupero, Piacenza avanti contro l’Albinoleffe grazie alla rete di Ballarini

43′ – Occasione Albinoleffe, Libertazzi salva su Manconi lanciato a rete, poi arriva Galeandro che a porta vuota manda alto sulla traversa

42′ – Riva prova la girata di testa, ma non trova lo specchio della porta

40′ – Corbari si accentra e va al tiro da fuori area, conclusione fuori misura

33′ – Ci prova Palma da distanza siderale: blocca a terra Savini

30′ – Piacenza in vantaggio: Lamesta arriva sul fondo dopo una bella azione e mette al centro per Ballarini che controlla nell’area piccola, si gira e batte Savini

28′ – Mischia in area dell’Albinoleffe dopo un corner, l’arbitro vede un fallo e ferma il gioco

25′ – Prova a spingere in questa fase l’Albinoleffe, senza però creare pericoli dalle parti di Libertazzi

23′ – Babbi si ritrova il pallone buono in piena area, tiro respinto in extremis dalla difesa di casa

19′ – Cross insidioso dalla destra di Petrungaro, Libertazzi in qualche modo manda in corner

16′ – Scintille tra Manconi e Corbari, entrambi ammoniti

7′ – Prima conclusione del Piacenza: Simonetti recupera palla sulla sinistra e mette in mezzo per Lamesta, conclusione debole da ottima posizione e nessun problema per Savini

1′ – Via alla gara, palla al Piacenza

Formazioni

Albinoleffe: Savini, Canestrelli, Riva, Cori, Galeandro, Gusu, Giorgione, Benevier, Manconi, Gelli, Petrungaro. A disposizione: Paganessi, Caruso, Berbenni, Nichetti, Tomaselli, Trovato, Gabbianelli, Maffi, Piccoli, Micuri, Ghezzi. Allenatore: Zaffaroni.

Piacenza: Libertazzi, Bruzzone, Battistini, Corbari, Simonetti, Ballarini, Palma, Pedone, Gonzi, Babbi, Lamesta. A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Corradi, Heatley, Maritato, Daniello, Losa, Ghisleni, Galazzi. Allenatore: Manzo