Serie C, in campo Lucchese-Piacenza DIRETTA

SERIE C – 15^ GIORNATA

LUCCHESE – PIACENZA 0-0



LA DIRETTA

45′ – Finisce senza recupero il primo tempo: 0-0 tra Lucchese e Piacenza

43′ – Primo giallo della gara: è Maritato a finire sul taccuino del direttore di gara

40′ – Libertazzi non sicurissimo sugli sviluppi di un corner, allontana due volte il pallone di pugno

39′ – Cross teso dalla destra di Simonetti, ci mette le mani Coletta e manda in corner

35′ – Bianchi va al tiro, respinta di Bruzzone: proteste dei padroni di casa per un tocco di mano in area del difensore, per l’arbitro è tutto regolare

34′ – Pasticcio della difesa della Lucchese, il Piacenza recupera palla e D’Iglio va al tiro: palla a lato di poco

30′ – Giocata in area di Bianchi, chiude la difesa biancorossa in corner. Nulla di fatto sul successivo tiro dalla bandierina

29′ – Si rivede il Piacenza con Maritato, conclusione debole che termina innocua tra le braccia di Coletta

24′ – Nuovo traversone di Adamoli, il pallone arriva al centro dell’area ma Convitto non riesce a girare verso la porta

19′ – Galazzi tenta il tiro dal limite, conclusione murata dalla difesa

16′ – Bella giocata di Adamoli sulla sinistra, traversone verso il centro dell’area dove Bianchi non arriva di poco. Decisamente meglio la Lucchese in questa fase

11′ – Discesa di Bianchi sulla sinistra, steso da Bruzzone al limite dell’area. Sugli sviluppi della punizione, bomba dalla distanza di Panati e grande intervento di Libertazzi che respinge

8′ – Bella triangolazione della Lucchese, Bianchi mette in mezzo e Sbrissa non arriva per un soffio

1′ – Subito occasionissima per il Piacenza, lancio lungo per Maritato che calcia dal limite dell’area e centra la traversa

Fischio d’inizio al Porta Elisa, palla alla Lucchese

Squadre in campo. Un minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi

Formazioni

Lucchese: Coletta, Papini, Nannelli, Bianchi, Panati, Convitto, Meucci, Adamoli, De Vito, Sbrissa, Dumancic. A disposizione: Biggeri, Panariello, Kosovan, Lionetti, Cellamare, Signori, Solcia, Fazzi, Molinaro, Scalzi, Caccetta, Cessay. Allenatore: Lopez

Piacenza: Libertazzi, Corbari, Bruzzone, Battistini, Heatley, Galazzi, D’Iglio, Simonetti, Gonzi, Babbi, Maritato. A disposizione: Stucchi, Migliore, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Pedone, Palma, Daniello, Losa, Saputo, Siani. Allenatore: Manzo

– – – –

Trasferta da non sbagliare per il Piacenza che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) scende in campo contro il fanalino di coda Lucchese.

Si tratta della terza partita in una settimana per i biancorossi, reduci da tre risultati utili consecutivi ultimo dei quali lo spettacolare pareggio nel recupero con il Novara. Una gara che ha confermato i progressi della squadra di Manzo sul piano del gioco, in particolare nella fase offensiva, ma allo stesso tempo ne ha evidenziato ancora una volta le fragilità difensive. “La squadra è in crescita – osserva il tecnico -, sono quindici giorni che lavoriamo a pieno regime e con serenità; stiamo prendendo consapevolezze, dobbiamo giocare con umiltà, ma allo stesso tempo proporre il nostro calcio contro qualunque avversario”.

Manzo dovrà di nuovo far fronte alla defezione di Corradi, a cui si aggiunge quella di Ballarini, mentre sono da valutare le condizioni di Maio e Visconti. “I ragazzi stanno bene – fa il punto il mister -, hanno lavorato bene negli ultimi giorni, vedremo chi schierare anche considerando le assenze. Siamo fiduciosi e consapevoli che sarà una gara delicata e complicata. Un po’ di turnover ci sarà, ma sono convinto che tutti quelli che scenderanno in campo faranno una buona prestazione”.

Non può permettersi passi falsi nemmeno la Lucchese, ultima in classifica con sei punti (una sola vittoria dall’inizio della stagione) ed è reduce dal ko contro l’Alessandria. I toscani sono già passati da un cambio di allenatore, con l’ex biancorosso Francesco Monaco sostituito da Giovanni Lopez. “Il Piacenza è una squadra ben attrezzata e strutturata fisicamente – le sue parole alla vigilia -. Tengono alto il ritmo della partita e, dopo un inizio complicato, hanno trovato un buon assetto ed equilibrio con qualche piccola accortezza tattica nelle ultime partite. I risultati degli ultimi match lo dimostrano. Noi siamo pronti a dar battaglia per ottenere un risultato che possa essere fonte di entusiasmo”.