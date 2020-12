Servizio civile con il Movimento Cristiano Lavoratori, domande aperte

La presidenza provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori informa che sono aperte le domande di ammissione ai progetti di servizio civile universale da svolgersi nel 2021 presso la sede provinciale del Movimento (Piazzale Crociate, 8 – Piacenza).

Possono presentare la domanda alla selezione tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni, o comunque che al momento dell’adesione non abbiano compiuto i 29 anni. Per delucidazioni o chiarimenti è possibile contattare il Movimento via mail (mclpiacenza@libero.it) o attraverso i numeri 0523/498714 e 34872265679. Le adesioni al progetto “Giovani Dinamici”, nel quale saranno coinvolti i giovani selezionati del nostro territorio, si raccoglieranno fino alle ore 14 del prossimo 8 febbraio.