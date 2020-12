Si separano le strade di Matteo Botteghi e Pallacanestro Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente di aver risolto il contratto che la legava alle prestazioni sportive di Matteo Botteghi per la stagione 2020/2021.

Matteo, che in gialloblu ha disputato 4 gare ufficiali, di cui 3 in Supercoppa Centenario LNP Old Wild West ed 1 a Cremona in Serie B Old Wild West Girone B, ha collezionato una media di 5,7 punti a partita in 19,7 minuti di utilizzo medio a gara, con 5,7 rimbalzi di media. La società valdardese dei Bees ringrazie Matteo Botteghi “per la grande professionalità mostrata durante il suo periodo in gialloblu, augurandogli il meglio sotto il profilo personale e sportivo nel suo futuro”.