Si separano le strade tra Conad Alsenese e coach Alessandro Della Balda

Si separano le strade tra la Conad Alsenese e il tecnico Alessandro Della Balda.

La società piacentina del presidente Stiliano Faroldi ringrazia l’allenatore sanmarinese (che in questi mesi ha allenato la formazione gialloblù di B1 femminile) per l’impegno profuso e gli formula l’in bocca al lupo per il futuro. Temporaneamente la squadra è affidata al vice allenatore Giacomo Rigoni e all’assistente Greta Passera, confermati nello staff tecnico salendo entrambi di un grado.