Sicurezza urbana: 5 nuove telecamere letture targhe per Ivaccari e Pittolo. Il Comune di Piacenza, il giorno dopo la presentazione del nuovo protocollo con Prefettura, Questura e Arma dei carabinieri, approva il progetto definitivo per l’installazione di 5 nuovi impianti che verranno posizionati nelle frazioni cittadine, IVaccari (2) e Pittolo (3).

Le nuove telecamere verranno posizionate, nell’abitato de IVaccari, nei pressi dell’accesso Ovest della strada provinciale 6 e dell’accesso Nord da Strada Mussina. Per quanto riguarda Pittolo, le telecamere saranno posizionate all’accesso Est da S.S. 45, accesso Ovest da Strada alla Mola, accesso Nord da via Leonardi Oreste. Il costo complessivo dell’intervento è di 60mila euro (Iva inclusa); i lavori verranno affidati previa consultazione di operatori del settore. L’installazione avverrà nei primi mesi del 2021.

“L’amministrazione comunale – si legge nella delibera – ha la necessità di estendere l’infrastruttura di videosorveglianza attiva presso il Comune di Piacenza anche alle Località Ivaccari e Pittolo poste a sud del territorio comunale, che sono punti sensibili in cui occorre monitorare l’accesso dei veicoli”. “L’intervento consentirà di prevenire fatti criminosi – viene spiegato – attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di telecamere è in grado di esercitare; favorire la repressione di fatti criminosi qualora avvengano nelle zone controllate dalle telecamere, ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fornire; sorvegliare in tempo reale zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità, in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica e/o per l’incolumità dei cittadini, compresi quelli che richiedono interventi di protezione civile; rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate; perfetta integrazione con i sistemi di video sorveglianza già operativi presso il Comune di Piacenza; garantire la massima qualità delle immagini nonché efficacia ed efficienza del sistema di videosorveglianza comunale”.