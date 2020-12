Sit in di Fratelli d’Italia “Il Governo Conte vada a casa”

“Una mobilitazione doverosa che Fratelli d’Italia ha messo in campo con successo in tutte le principali città d’Italia, nonostante le condizioni atmosferiche e le limitazioni negli spostamenti” è con soddisfazione che il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia commenta il proprio sit-in presso Piazza Cavalli-Portici INA. Gli esponenti locali del movimento politico di Giorgia Meloni, unitamente ai ragazzi di Gioventù Nazionale, hanno puntualmente presidiato il centro storico, con tutti i doverosi accorgimenti e con una turnazione delle persone al fine di evitare situazioni non in linea con le prescrizioni di contrasto alla diffusione del Covid-19.

“Il Governo giallo-rosso – proseguono i rappresentanti di FdI – con un vero e proprio colpo di mano sta smantellando il quadro normativo volto a contrastare l’immigrazione clandestina verso il nostro Paese. I provvedimenti, più inopportuni che mai, arrivano in una situazione nella quale numerosissime attività devono tenere la saracinesca abbassata, mentre Conte e i suoi sodali spalancano nuovamente i porti agli scafisti ed ai trafficanti di esseri umani”.

“Siamo scesi in piazza – rimarcano gli esponenti di Fratelli d’Italia – per dire un secco no a queste decisioni scellerate, assunte in modo meschino approfittando del fatto che l’attenzione dei cittadini è comprensibilmente rivolta alla interpretazione delle limitazioni in arrivo per le festività natalizie”. “Il ‘decreto insicurezza’ – conclude il Coordinamento di FdI – si aggiunge alla già tristemente lunga lista delle inadeguatezze del Governo Conte che, auspichiamo, faccia al più presto un regalo a tutti gli Italiani: andarsene a casa”.