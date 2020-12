Sospese le elezioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza, in programma nelle giornate del 13 e del 14 dicembre.

E’ l’indiscrezione riportata in un tweet di Corrado Sforza Fogliani: il giudice Aldo Tiberti del tribunale di Piacenza avrebbe così accolto in pieno il ricorso presentato da Confedilizia e Proprietà Fondiaria. Il provvedimento dispone inoltre che vengano avviate le procedure affinché si possa procedere a nuove elezioni in via telematica e non in presenza (come sarebbe dovuto avvenire in questa occasione).