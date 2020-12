Spesa a domicilio per chi si trova in quarantena: attivo il servizio gratuito a Rottofreno

Anche a Rottofreno (Piacenza) attivo il servizio di spesa a domicilio.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Amis insieme alla Croce Rossa di San Nicolò-Rottofreno: i residenti del comune piacentino che a causa del Covid-19 non possono recarsi a far la spesa o in farmacia avranno quindi la consegna gratuita. Per usufruire del servizio è necessario contattare la Pro Loco “Amis ad San Niculò” via email all’indirizzo prolocoamis@gmail.com indicando:

– Nome, cognome, indirizzo e telefono

– Lista della spesa (il più precisa possibile)

– Modalità di pagamento (contanti o preferibilmente carte)

Le famiglie saranno chiamate in caso di dubbi sulla spesa e i volontari della Croce Rossa recapiteranno la spesa a casa in totale sicurezza nei giorni di martedì e giovedì.