Spostamenti tra Comuni, il Governo (forse) ci ripensa

Il premier Giuseppe Conte potrebbe rivedere al decisione di vietare gli spostamenti tra Comuni in occasione delle festività natalizie e il primo gennaio. Un’indiscrezione riportata da diversi organi di stampa.

Un cambio di rotta che potrebbe portare o a una modifica del decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.

Sul tema è intervenuto, nella giornata del 9 dicembre, anche il presidente della Regione Emilia Romagna e della conferenza Stato Regioni Stefano Bonaccini. “Non dico di togliere il divieto di mobilità tra Comuni a Natale, Santo Stefano o Capodanno. Dico almeno di derogare per chi va dal papà o dal nonno, per non lasciarlo solo, casi estremi – ha detto Bonaccini, intervenendo in una trasmissione tv -. L’abbiamo chiesto proprio in termini di buon senso”.

Il divieto di spostamento tra Comuni in occasione delle feste è stato oggetto di non poche polemiche anche a palazzo Mercanti, il parlamentare FdI Tommaso Foti ha presentato un poker di emendamenti per modificare il contestato decreto, mentre proprio ieri il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, nell’annunciare un deciso calo dei contagi a Piacenza, ha invitato i piacentini ad evitare le grandi tavolate tra familiari e amici.