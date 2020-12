Nel tardo pomeriggio di sabato 19 dicembre, lungo la strada del Penice, al chilometro 50 della sp461r – tra Santa Maria e Vaccarezza – si è verificato un incidente stradale.

Un’auto con a bordo quattro persone è uscita di strada finendo prima nei campi e poi terminando la corsa in un fosso. La zona in quel momento era avvolta dalle nuvole basse. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi. A chiamare i soccorsi un veicolo delle guardie volontarie che erano impegnate in un giro di ricognizione per il contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Foto 2 di 2



Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, una pattuglia della Polizia Locale di Bobbio, con gli agenti che hanno dovuto interrompere per circa una ventina di minuti la circolazione al fine di permettere al carro attrezzi di recuperare il veicolo incidentato. Il conducente è stato sottoposto ad etilometro: è risultato in regola, con esito negativo.