L’intensa perturbazione che ha interessato il Piacentino ha provocato consistenti precipitazioni nevose: importanti gli accumuli su tutto il territorio e in particolare (per diverse decine di centimetri) sulle zone collinari e montuose, ma anche in pianura.

Già dalle 3 della scorsa notte – fa sapere la Provincia di Piacenza – sono entrati in azione, lungo le Strade Provinciali, tutti i mezzi a disposizione: 70 lame sgombraneve e 40 veicoli spargisale. Nonostante gli inevitabili rallentamenti per la viabilità, durante la giornata non si è resa necessaria l’interruzione della circolazione per alcuna Strada Provinciale, se non temporaneamente per qualche veicolo in difficoltà o per rimuovere ostacoli (compresi piante e rami) che hanno occupato la carreggiata prima di essere rimossi.

“Grazie al lavoro del personale e dei mezzi impiegati, all’opera ininterrottamente, le Strade di competenza sono state rese via via meglio percorribili: uno strato di neve al suolo era ancora presente nel pomeriggio in alcune porzioni della rete soprattutto in pianura, anche a causa del maggior traffico che ha compresso una consistente parte della neve caduta, ma l’intervento di pulizia e di spargimento cloruri prosegue tuttora con l’obiettivo di “mettere a nero” entro la serata tutti i tratti ancora non del tutto sgombri da neve”.

Il naturale calo delle temperature previsto nelle prossime ore – e la loro discesa sotto lo zero nella nottata – favorirà tuttavia la formazione di lastre di ghiaccio: il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza “consiglia pertanto vivamente di mettersi in movimento esclusivamente per ragioni di urgenza e di necessità, di calcolare i maggiori tempi necessari per gli spostamenti e di guidare a velocità ridotta e con la massima prudenza”.