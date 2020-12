Studenti meritevoli, borse di studio Centropadana per 18 ragazzi di Piacenza

Banca Centropadana nel solco della propria tradizione e per il ventunesimo anno consecutivo, nell’ambito del Bando di concorso Crescere Insieme, ha assegnato agli studenti eccellenti, soci o figli di soci della banca, 112 Borse di Studio per un valore complessivo di 30.000 euro unitamente a 200 azioni della banca, attribuibili per un massimo di 5, ai borsisti laureati che ne faranno richiesta.

Più in particolare: 66 riconoscimenti sono stati consegnati a Lodi, 18 a Piacenza, 22 a Pavia, 2 a Cremona, 1 ad Alessandria e 3 a Milano.

I requisiti per candidarsi a ricevere la Borsa sono stati il conseguimento in Italia del diploma di licenza media inferiore con una votazione di 9 o 10, il Diploma di maturità con un punteggio tra 95 e 100/100 o la laurea con un punteggio da 105 a 110/110, nell’anno scolastico 2019-2020.

Ad aggiudicarsi il premio tra i candidati che avevano presentato la domanda di ammissione sono stati complessivamente 112 studenti frequentanti i tre ordini scolastici che oggi sono stati chiamati a partecipare online alla cerimonia di consegna delle Borse di Studio.

18 ragazzi: 8 delle Scuole medie, 2 delle superiori e 8 universitari, gli studenti meritevoli di Piacenza e provincia che hanno ricevuto il riconoscimento del valore rispettivamente di 150 euro, 250 euro o 350 o 450 euro (con distinzione per la laurea triennale o magistrale).

“Siamo orgogliosi di essere al fianco del nostro territorio, offrendo sostegno alle generazioni future con questa importante iniziativa che fa parte della nostra tradizione – ha affermato il Presidente di Banca Centropadana Antonio Baietta – e che testimonia l’attenzione della nostra Banca verso il mondo della formazione che riveste particolare importanza per il futuro dell’economia del territorio, oltre a premiare senso di responsabilità e l’impegno, valori fondamentali per il nostro Istituto”.

Studenti premiati nel bando di concorso Crescere Insieme

Medie Provincia di Piacenza

GATTI ALICE

COROLI FILIPPO

CASSI SAMUELE

PREVEDINI SIMONE

TUMMOLILLO RICCARDO

MASCARETTI MATTEO

MILLIONE AGATA

GASTALDO GRETA

Superiori Provincia di Piacenza

DE ANGELIS MARTINA

LUCCHINI MARCELLA

Università Provincia di Piacenza

MASSARI STEFANIA

BARBATTINI GIORGIO

BULLA MARTINA

BELLASSI GREGORIO

ASTORRI JESSICA

ACHILLI ELEONORA

FORNASARI ELEONORA

PARMA STEFANO