Su Instragram la foto con una pistola puntata. L’ex la denuncia

Su Instragram l’immagine di una pistola puntata e l’allusione alla volontà di sparare. E ancora atti persecutori nei confronti del partner e della sua famiglia.

E’ scattato a seguito di una denuncia da parte dell’uomo il divieto di avvicinamento per una donna con la quale aveva avuto un relazione. L’uomo, residente a Piacenza, ha segnalato alla polizia gli atti persecutori nei suoi confronti da parte della donna con la quale aveva avuto una frequentazione. Secondo quanto da lui riferito, l’atteggiamento della donna si è protratto per quasi un anno, sia attraverso internet (messaggi e-mail e pubblicazioni su social network) che nella vita reale (appostamenti, telefonate), sia nei suoi confronti che in quelli dei suoi familiari.

L’uomo ha deciso di sporgere una formale querela quando la donna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un’immagine in cui lei appariva armata di una pistola puntata, mentre in un altro post ha scritto una frase allusiva al fatto che sapeva che avrebbe sparato. Nei confronti della donna è stata così emessa dall’autorità giudiziaria la misura cautelare del “Divieto di avvicinamento e comunicazione” a favore della parte offesa e dei suoi familiari.