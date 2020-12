Tagliaferri (Fdi) “Fare il punto sulla disabilità in Emilia-Romagna”

Approfittare della ‘Giornata internazionale delle persone con disabilità’ per fare il punto sui problemi dei malati con disabilità in Emilia-Romagna.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che interroga la Giunta per sapere “se intenda attivarsi perché venga colta l’occasione di fare il punto sulla disabilità e di promuovere, in un approccio coerente e coordinato con tutte le realtà del territorio, un cambiamento capace di realizzare nella nostra società le istanze disattese e trascurate di chi vive e convive con la disabilità e se intenda mettere in atto nuove sinergie per un’azione concordata e condivisa a salvaguardia dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie”.

“Si rischia altrimenti di compromettere il lavoro e l’impegno di molti anni e di ridimensionare in modo significativo obiettivi importanti per le persone disabili e le loro famiglie quali l’autonomia e la partecipazione sociale”.