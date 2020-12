Tagliaferri (Fdi) “Fornire i numeri dei contagi Covid suddivisi per singolo comune”

Il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d’Italia) chiede un maggiore dettaglio riguardo ai dati sui contagi che giornalmente vengono diffusi.

“In considerazione di un’emergenza pandemica che non accenna a ritracciare nonostante le misure di prevenzione messe in atto”, il consigliere prende atto “dei dati sui contagi forniti giornalmente”, ma rileva come quei numeri siano “sempre presentati in forma aggregata, senza alcun rimando a dati più particolareggiati che diano la situazione comune per comune, dando la possibilità ai cittadini delle zone interessate di essere maggiormente consapevoli e responsabili”.

Per questo motivo, nell’interrogazione presentata alla Giunta, Tagliaferri chiede “di rendere pubblici, tramite le Asl territorialmente competenti, anche i numeri dei contagiati suddivisi per singolo comune”.