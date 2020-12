Tamponamento tra due auto in via Genova a Piacenza nella mattinata del 10 dicembre.

In seguito allo scontro tra le due vetture – una Volskwagen Polo e una Fiat Panda – il traffico è stato temporaneamente deviato dalla Polizia Locale di Piacenza per le vetture provenienti da Piazzale Genova e dirette in Piazzale Medaglie d’Oro.

Non si registrano feriti gravi, ma solo due persone leggermente contuse.