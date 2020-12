Tampone obbligatorio per chi è stato in Inghilterra e Irlanda del nord negli ultimi 14 giorni

Ordinanza del Ministero della Salute: obbligo di tampone per chi è stato in Gran Bretagna e Irlanda del nord negli ultimi 14 giorni. Lo comunica l’azienda Usl di Piacenza.

Dal 20 dicembre il ministero della salute ha emanato un’ordinanza per regolare gli accessi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Il provvedimento prevede l’interdizione del traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti all’ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

A Piacenza è necessario scrivendo una mail a comunicazione-transito@ausl.pc.it e indicare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico cellulare, luogo e date del soggiorno e luogo e data del rientro.