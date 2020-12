Tappetini per auto: dai modelli in gomma a quelli in velluto, tutto quello che devi sapere

Tra gli accessori indispensabili per la propria macchina vi sono senza dubbio i tappetini, che contribuiscono a mantenere la vettura pulita e, al tempo stesso, aiutano anche a proteggerne l’interno, evitando che si rovini nel giro di pochi anni a causa dello sfregamento delle suole delle scarpe o dei danni causati dai vari oggetti che vengono riposti o trasportati in macchina.

Per individuare la proposta migliore, in grado di soddisfare al meglio le proprie necessità, prima di procedere con l’acquisto dei tappetini per la macchina può essere utile informarsi sulle diverse tipologie disponibili in commercio e tenere conto di alcuni, semplici accorgimenti per la scelta del modello più adatto per la propria vettura, tenendo conto sia delle dimensioni che dello stile della stessa.

Le principali tipologie di tappetini per auto

Sono diverse le tipologie di tappetini per automobili tra cui è possibile optare in fase d’acquisto. Ciascun modello presenta particolari caratteristiche che è interessante valutare al momento della scelta, per mettere a confronto le diverse soluzioni e individuare la migliore per la propria vettura.

Tra i modelli più richiesti ancora oggi sul mercato ci sono gli intramontabili tappetini auto in gomma, apprezzati in particolare per il design classico e d’impatto e per la loro elevata resistenza all’umidità. La gomma è un materiale che non si rovina quando entra in contatto con l’acqua, ecco perché questi tappetini rappresentano la soluzione più indicata soprattutto durante i mesi più freddi dell’anno, in cui si ha anche una maggior frequenza di precipitazioni.

Questi accessori, inoltre, possono essere lavati facilmente quando si sporcano. La moquette dell’auto viene protetta grazie alla particolare struttura ad alveoli dei tappetini in gomma, struttura che rende possibile trattenere in modo ottimale acqua e fango.

In commercio si trovano, inoltre, anche i tappetini per auto in moquette, i quali sono apprezzati per l’aspetto elegante cui si affianca la loro capacità di trattenere lo sporco. La moquette consente, infatti, di intrappolare la polvere, le briciole ed eventuali altri detriti: sarà poi sufficiente pulire i tappetini con un’aspirapolvere per rimuovere definitivamente questi residui di sporco.

In alternativa, è possibile acquistare dei tappetini per auto in fibre sintetiche, in grado di conferire al tempo stesso un aspetto più ricercato all’auto e di proteggerla al meglio da acqua, fango e qualsiasi altro tipo di sporco.

L’importanza dello spessore e dell’estetica dei tappetini

Tra le caratteristiche da valutare in fase d’acquisto vi è anche lo spessore dei tappetini. I modelli con uno spessore maggiore riescono, infatti, a garantire delle prestazioni migliori, resistono di più e offrono una protezione più elevata, evitando, quindi, che si accumuli sporcizia sulla moquette della vettura.

I tappetini per le vetture non devono essere considerati solo come accessori per proteggere la macchina dallo sporco, ma rappresentano anche degli accessori che possono migliorare l’aspetto della vettura. Per questo motivo non bisogna sottovalutare l’estetica dei tappetini al momento della scelta del modello da acquistare.

Al giorno d’oggi, è possibile acquistare tappetini per auto anche online, facendo riferimento alle principali realtà di riferimento del settore, come per esempio MTM Shop, dove è possibile scegliere tra molti modelli di tappetini, pensati per le esigenze di un ampio numero di auto, oppure richiedere soluzioni su misura per specifiche esigenze.