Tenda campale donata alla Croce Rossa di Piacenza “Utile strumento di protezione civile”

Tre aziende del territorio hanno deciso di sostenere il sistema sanitario piacentino, andando a realizzare una tenda campale polifunzionale che hanno donato alla Croce Rossa di Piacenza.

La tenda è il prodotto della collaborazione tra la Cover Up Eco-Tech di Guardamiglio (Lodi), la Serinord di Calendasco (Piacenza) e la Siaem di Carpaneto (Piacenza). Lo scorso sabato 5 dicembre 2020 la struttura campale è stata consegnata alla CRI di Piacenza, al termine di un corso di addestramento a cui si sono sottoposti una decina di militi, per imparare a montarla e mantenerla operativa. “Siamo rimasti profondamente colpiti dall’emergenza da Coronavirus – hanno detto i titolari delle tre aziende donatrici – in questi mesi abbiamo assistito all’esigenza da parte della popolazione di poter contare su strutture temporanee capaci di accogliere malati e operatori in ambito extra ospedaliero, e pertanto abbiamo convenuto di realizzare e regalare alla Croce Rossa piacentina una struttura campale in grado di trovare molteplici utilizzi in ambito del soccorso”.

“Si tratta di una tenda da campo che può essere montata o smontata in pochi minuti – spiegano i benefattori –, che può trovare applicazione in situazioni delicate come quelle legate al settore dell’emergenza e di protezione civile, nel quale risulta indispensabile fornire agli operatori strutture di facile trasporto, rapido montaggio e versatilità nell’impiego. La struttura campale è adatta all’utilizzo in condizioni climatiche difficili, anche in zone disastrate (a seguito di eventi alluvionali, terremoti o maxi emergenze), essendo stata progettata per l’uso militare e per le organizzazioni umanitarie. Grazie al peso e alle dimensioni ridotte (quando non è assemblata) può essere facilmente trasportata sia su veicoli convenzionali che su aerei o elicotteri, e montata molto velocemente anche da persone non esperte”.

Una volta assemblata, senza utilizzo di chiavi o strumenti specifici, ha una larghezza di circa 6,4 metri per oltre 6 metri di lunghezza (con quasi 39 metri quadrati calpestabili), un’altezza massima di 3 metri e un’altezza utile di 2 metri, tale da assicurare a tutti i possibili occupanti di poter rimanere in piedi sia al centro che ai lati. La tenda è assai leggera, merito degli elementi portanti realizzati in alluminio anodizzato con inserti in acciaio inox (dal peso di 95 kg) e dal telo in membrana tecnica PVC ignifuga auto-estinguente (dal peso di 90 kg) capace, inoltre, di schermare il 100% dei raggi ultravioletti del sole, con lo scopo di mitigare gli effetti del caldo all’interno della struttura nel periodo estivo. Una tenda in grado di garantire sicurezza e ricovero al personale operativo anche in condizioni meteo avverse: con una temperatura di esercizio che va dai -20° ai +60° (gradi Celsius), con una resistenza al carico di neve di 50 kg/m² e resistente alle raffiche di vento anche di 100 km/h.

“Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti per questo strumento che ci è stato regalato – ha sottolineato Michele Gorrini, delegato aerea emergenza e protezione civile di Croce Rossa Piacenza -. Una tenda è possibile configurare in maniera sempre diversa, cosicché può essere destinata alla creazione di punto triage, posto medico avanzato (PMA), sala operativa medica di emergenza, centro operativo per le radiocomunicazioni (in caso di ricerca persone scomparse), hangar temporaneo per ricovero mezzi, alloggi per i soccorritori, magazzino e tanti altri usi. Finanche, qualora ci fosse la necessità, di andare a concorrere alla realizzazione di un ospedale da campo, in sinergia con le altre strutture campali di cui dispone la Croce Rossa di Piacenza”.

“Durante questo periodo di pandemia da Covid-19 abbiamo potuto verificare quanto siano importanti le strutture che vengono utilizzate dai nostri operatori – ha spiegato Alessandro Guidotti, presidente Croce Rossa Piacenza -. Ringrazio profondamente le tre ditte, due piacentine e una lodigiana, per questo dono così prezioso. Questa tenda, estremamente funzionale, si va ad aggiungere alle altre già in dotazione, per essere utilizzata prevalentemente in ambito di protezione civile”.