Tennistavolo, per il Reggio Emilia Ferval dei piacentini Crotti e Ferrini esordio il 16 gennaio

Prenderà il via sabato 16 gennaio l’avventura del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval nel campionato di A1 maschile, con la squadra reggiana che vedrà protagonisti nella massima serie due pongisti piacentini: il magiostrino Mattia Crotti e il castellano Stefano Ferrini, tra gli artefici della scorsa promozione dall’A2.

La Fitet (Federazione italiana tennistavolo) ha deciso di far disputare solo il girone d’andata tra le undici formazioni al via, con semifinali (prime quattro) e finale scudetto in gara secca.

Per la prima squadra reggiana, il debutto è previsto sabato 16 gennaio alle 19 a domicilio a domicilio della Frandent Group Cus Torino, mentre l’esordio casalingo nella nuova cornice del PalaBigi a Reggio Emilia avverrà sabato 23 gennaio alle 19,30 (orario dei match casalinghi) contro la corazzata Top Spin Messina Fontalba. Due anche gli appuntamenti nel mese di febbraio con la trasferta di Milano (6 febbraio) e il match casalingo contro i sardi del Norbello (sabato 20). Marzo, invece, vedrà un tris di appuntamenti: Vigevano (sabato 13) e Verzuolo (sabato 27) in casa e in mezzo la trasferta sarda di Cagliari contro la Marcozzi (sabato 20). Ad aprile per i reggiani un solo match, calendarizzato sabato 10 aprile sul campo dell’Apuania Carrara, perché sette giorni dopo ci sarà il turno di riposo per la squadra del presidente Paolo Munarini. La regular season si chiuderà con i due appuntamenti di maggio: domenica 9 maggio in Campania contro il Sant’Espedito Napoli e sabato 15 maggio in casa contro Il Circolo Prato 2010.

Nella foto di Paolo Giorgio, Mattia Crotti, uno dei protagonisti della squadra di A1 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia Ferval