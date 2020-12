Tentano il furto in pizzeria, l’allarme li mette in fuga

È stato un weekend intenso per le guardie giurate di Metronotte Piacenza, protagoniste di due episodi conclusisi a lieto fine.

Nella nottata tra sabato e domenica scorsi, un agente di vigilanza, transitando in città in via Alberoni, ha notato un portafogli per terra; immediatamente l’agente ha informato la centrale operativa e si è recato in questura per la consegna dell’oggetto smarrito, affinché potesse essere recuperato dal proprietario. Sempre nella stessa notte, un allarme proveniente da una pizzeria della città è pervenuto alla sede Metronotte di Via Caorsana. Una volta sul posto, la guardia giurata incaricata del controllo ha riscontrato che la porta sul retro del magazzino era stata divelta da ignoti. Il titolare, sopraggiunto per la verifica congiuntamente ai carabinieri, informati dall’istituto di vigilanza, ha confermato che non vi erano ammanchi né ulteriori danni.

Evidentemente, il sistema antintrusione collegato con Metronotte Piacenza ha messo in fuga i malintenzionati prima che potessero mettere a segno il colpo.