Terrepadane dona 20 tablet al Raineri Marcora “Fondamentale investire in tecnologia”

Terrepadane ha donato 20 tablet all’istituto Raineri Marcora. Strumenti fondamentali per gli studenti, in questo periodo in cui sono in vigore ancora limitazioni di accesso a scuola.

Il presidente Marco Crotti ha consegnato i supporti tecnologici alla preside Teresa Andena e al vice, Giorgio Ziliani. “Conosco molto bene questa scuola – ha detto Crotti, ex studente del Raineri Marcora – e abbiamo deciso di sostenerla, utilizzando le risorse che abitualmente vengono destinate ai momenti conviviali di fine anno, così come abbiamo già sostenuto il settore sanitario. Questo investimento in tecnologia è fondamentale, anche se Piacenza in questo senso è all’avanguardia, perché aiuterà gli studenti nell’acquisire nuove competenze che sono molto ricercate in ambito lavorativo anche nel nostro settore”.

“Abbiamo sempre fatto investimenti nel campo dell’innovazione e le esigenze imposte da questi mesi – ha aggiunto la preside Andena – hanno imposto un’ulteriore accelerata, per non parlare dei progetti futuri ai quali stiamo lavorando, come l’utilizzo dei droni in viticoltura e l’impiego di un trattore a guida satellitare, che speriamo di poter concretizzare. Ringrazio per la consegna di questi tablet, che verranno messi a disposizione degli studenti che non ne sono provvisti. Si tratta di un sostegno prezioso per far fronte a questo momento, senza dimenticare che la scuola è relazione e interazione in presenza, a maggior ragione per il nostro istituto, visti i percorsi di studi proposti”.