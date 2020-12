Tra interviste con Santa Lucia, messa e auguri a distanza, ecco il Natale su Morfasso Tv

Morfasso Tv, ecco il palinsesto della web tv piacentina in occasione delle festività natalizie.

“Si inizia sabato 12 dicembre con un’attenzione particolare ai bambini che senza dubbio stanno soffrendo non poco le limitazioni imposte dal Covid – spiegano i referenti di Morfasso Tv -: l’inviata della Web TV tenterà un’intervista “in esclusiva” con Santa Lucia che sarà intercettata verso le 18.00 in partenza dalla sommità della val d’Arda con il suo asinello per consegnare i doni a tutta la vallata. Si arriverà, poi, alla vigilia di Natale quando, alle 21.00. andrà in onda una serie di auguri molto speciali (chiamati “ToYou”) che i piacentini hanno registrato con i loro video nella nostra provincia ed in diverse parti del mondo per raggiungere familiari ed amici che non potranno incontrare direttamente per le prossime feste. Seguiranno anche i messaggi del Presidente della provincia, del Vescovo, dei sindaci della val d’Arda, dei parroci della zona e dei rappresentanti delle associazioni degli emigrati. Si concluderà, infine, con il giorno di Natale quando alle 11.00 verrà trasmessa in diretta la S. Messa dalla chiesa parrocchiale di Morfasso”.

Le trasmissioni saranno visibili sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Morfasso Tv