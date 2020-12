La Pro Loco e l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni (Piacenza) hanno regalato ai castellani una giornata, quella di sabato 19 dicembre, davvero magica.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, i più piccoli hanno potuto ricevere, come ogni anno, un regalo consegnato direttamente da Babbo Natale. I più grandi, invece, hanno sfidato la sorte alla tradizionale lotteria di Cioccolandia. Quest’anno la manifestazione, una delle più attese in provincia e in grado di attirare turisti da tutta Italia, non si è tenuta, ovviamente a causa del Covid. La lotteria, però, non è mancata: “Abbiamo venduto meno biglietti, era inevitabile, ma siamo riusciti comunque a tenere viva una tradizione”, spiega Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco. “Abbiamo portato Babbo Natale tra i bambini, siamo riusciti a raccogliere circa 200 giocattoli da donare proprio ai più piccoli, abbiamo servito il tradizionale salame di cioccolato, siamo stati accompagnati dalle zampogne del gruppo I Pedra, di Miradolo Terme. Insomma, volevamo portare un po’ di serenità, in un momento così drammatico. Speriamo che nel 2021 le cose possano cambiare: abbiamo tanta voglia di rimetterci al lavoro per promuovere il nostro territorio, di tornare a essere una Pro Loco propositiva”.

Un’edizione sobria e minimalista, dunque. Al contrario dei premi, che invece si sono confermati ricchi e prestigiosi: basti pensare al riconoscimento per il primo vincitore, un buono da 1.200 euro per un viaggio.

Elenco dei numeri vincenti: 1) Viaggio Turistico – n. 2839; 2) Televisore – n. 2311; 3) Corso di pasticceria – n. 2621; 4) Buono acquisto Basko – n. 454; 5) Forma Grana – n. 2614; 6) Tablet – n. 41; 7) Buono Cinema Moderno – n. 497; 8) Buono Essedue gomme – n. 612; 9) Buono Casaroli Abbigliamento – n. 2855; 10) Buono Elettrodomestico – n. 2629; 11) Prosciutto Salumificio Capitelli – n. 1596; 12) 1 Notte Agriturismo Racemus – n. 2313; 13) Buono Terme di Miradolo – n. 891; 14) Palestra NEW EGO Abbonamento n. 2608; 15) Buono Varesina Jeans – n. 3777; 16) Buono Cantina Valtidone – n. 51; 17) Buono Libreria Puma – n. 2853; 18) Buono Latteria Pievetta – n. 4219; 19) Buono Alba Soc. Agricola – n. 2576; 20) Buono Salumeria Baiardi – n. 2970; 21) Buono Voglia di Bontà – n. 671; 22) Buono Macelleria Ghizzoni – n. 2623; 23) Buono Antica Armeria Groppi – n. 2024; 24) Buono Mani in pasta – n. 535; 25) Buono Salumeria Marisa – n. 887.