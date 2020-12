Maxi tir viola l’alt della Polstrada e percorre il ponte sul Trebbia, denuncia e super multe in arrivo

Non rispetta l’alt intimato dalla Polstrada e percorre ugualmente il ponte sul Trebbia a San Nicolò, denunciato conducente di un mezzo eccezionale di oltre 100 tonnellate. Sono inoltre in arrivo maxi multe da 955 a 3.854 euro, a carico di ognuna delle figure responsabili – conducente, proprietario del veicolo e committente – del trasporto. Inoltre, la Polstrada ha proceduto al ritiro delle carte di circolazione del veicolo eccezionale, posto sotto fermo amministrativo per un mese, e al ritiro della patente di guida del conducente per il periodo di sospensione previsto da 15 a 30 giorni.

Il fatto è accaduto il 2 dicembre quando, una pattuglia della sezione polizia stradale di Piacenza ha proceduto al controllo, in via Einaudi, di un veicolo eccezionale del peso di oltre 100 tonnellate diretto verso Castelsangiovanni. Dal controllo delle autorizzazioni, previste per il transito su strada di tale categoria di veicoli che superano di oltre il doppio le masse massime previste dal codice della strada, è emerso che, per l’attraversamento del ponte sul Fiume Trebbia, era necessario l’obbligo di scorta tecnica per la chiusura della strada in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni imposte (transito isolato sul ponte, velocità non superiore a 5 Km/h, attraversamento al centro della carreggiata).

Gli operatori, dopo aver ricordato al conducente le condizioni e prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo rilasciato dall’ente proprietario della strada, gli intimavano di attendere l’arrivo della scorta tecnica in modo di attraversare in sicurezza il manufatto stradale. Dopo aver ultimato il controllo, la pattuglia si è spostata in direzione Castelsangiovanni iniziando un posto di controllo subito dopo il Ponte del Fiume Trebbia in corrispondenza dello svincolo della zona industriale di Calendasco. Dopo circa mezz’ora gli operatori hanno però riscontrato che il mezzo eccezionale, prima controllato, stava ugualmente attraversando il ponte, senza rispettare le prescrizioni indicate sul titolo autorizzativo e poco prima ricordate dalla pattuglia al conducente.

Gli operatori hanno quindi nuovamente fermato il mezzo eccezionale, procedendo a denuncia penale dell’autista per non aver osservato l’intimazione fornita in precedenza per motivi di sicurezza pubblica, e hanno inoltre elevato le sanzioni previste dall’art.10 del Codice della Strada, sanzione amministrativa da €. 955,00 a €. 3.854,00 a carico di ognuna delle figure responsabili (conducente, proprietario del veicolo e committente del trasporto). Allo stesso tempo gli agenti hanno proceduto al ritiro delle carte di circolazione del veicolo eccezionale, posto sotto fermo amministrativo per mesi 1 ritirando inoltre la patente di guida del conducente per il periodo di sospensione previsto da 15 a 30 giorni.

“Si evidenzia – sottolineano dalla Polstrada – la particolare attenzione che da tempo il personale della Sezione Polizia Stradale di Piacenza rivolge come da indicazioni dipartimentali, al rispetto dei limiti ponderali dei veicoli, finalizzate alla sicurezza pubblica e alla salvaguardia delle infrastrutture che, come nel caso specifico, riveste anche rilevanza storica infatti, la sua costruzione, risale ai primi anni dell’800”.