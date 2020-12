Un libro per ricordare don Aldo Concari, per 10 anni parroco di San Nicolò

Presso la Parrocchia di San Nicolò a Trebbia dalla prossima domenica 13 dicembre è in distribuzione il nuovo volume dedicato a Don Aldo Concari, parroco della frazione per 10 anni dal 1989 al 1999 congiuntamente a don Gianni Riscassi.

Il libro ‘Don Aldo Concari a San Nicolò – le tracce e i segni di un uomo di fede’ curato e in larga parte scritto da Dario Sdraiati, rievoca l’intensissimo decennio del prete scout che, oltre a fondare l’AGESCI in paese, costruì l’oratorio parrocchiale e diede vita, insieme all’altro parroco, ad una serie notevolissima di iniziative che ancora oggi rimangono come segno del suo efficace ministero.

Figura caratteristica e ricca di carisma, dai modi risoluti, eppure ricchissimo di fede e di umanità, ha lasciato in paese un ricordo vivissimo in coloro che lo hanno conosciuto e segni indelebili per le nuove generazioni, per le quali ha investito largamente, lasciando strumenti formativi ed educativi di primissimo ordine.

Con questi libro, la comunità di San Nicolò intende onorare l’uomo, il sacerdote, l’amico che si è speso oltre ogni limite per la sua gente. Il volume consta di oltre cento pagine e contiene numerose fotografie di luoghi e di gruppi di persone. L’introito dell’opera andrà a favore delle necessità caritative e pastorali della parrocchia. La pubblicazione sarà distribuito, oltre che direttamente dopo le messe e nella segreteria parrocchiale, anche presso la libreria Berti della città.