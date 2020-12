Letture sotto l’albero: i consigli dei librai piacentini per il Natale 2020

Anche in tempi di covid, con l’avvicinarsi del Natale si ripresenta puntuale l’annoso problema del regalo giusto da fare ad amici e parenti.

Una soluzione sempre valida è un buon libro: in questo articolo abbiamo parlato direttamente con alcuni librai piacentini, per farci consigliare una selezione di libri adatti da donare in questo periodo. La proposta della libreria Mondadori inizia da “L’uomo vestito di nero”, il nuovo romanzo del re dell’orrore Stephen King (Sperling & Kupfer), per proseguire con il bestseller “L’appello” di Alessandro D’Avenia e il nuovo racconto di Ken Follett “Fu sera e fu mattina”. C’è poi “Ahia”, il racconto narrativo del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti ed infine l’autobiografia di Cesare Cremonini “Let them talk. Ogni canzone è una storia”. Tutti i libri consigliati sono editi da Mondadori.

La libreria Giunti consiglia invece una vasta gamma di letteratura per ragazzi. Tra i bestseller ci sono “Che idea! Le invenzioni che hanno cambiato il mondo”, scritto da Christian Hill (EL), e “I colori delle emozioni” di Anna Llenas (Gribaudo). Ampia anche la selezione riguardante i racconti sul tema natalizio che si aggiungono ai grandi classici della letteratura di Dickens e Tolkien: “Elfi al quinto piano” di Francesca Cavallo (Feltrinelli), “Il pacchetto rosso” di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti (Arka), “Cinque misteri per Natale” di Irene Adler (Piemme), “Poesie e storie classiche di Natale” edito da Einaudi.

Feltrinelli propone una vasta scelta di letteratura thriller: “Alaska il ritorno” di Brenda Novak (Giunti), “La morte è il mio mestiere” di Michel Connery (Piemme), “La verità imperfetta” di Jeffrey Deaver (Rizzoli), “Il diavolo e l’acqua scura” di Stuart Turton (Neri Pozza), “Il crimine bellissimo” di Christopher Bollen (Bollati Boringhieri) e il romanzo thriller per ragazzi “La scimmia dell’assassino” di Jackob Wegelius (Iperborea).

Romagnosi consiglia una vasta scelta di libri del territorio piacentino: “L’Urtiga n°25”, “Lunari piasintein”, “Uccelli del piacentino”(Angelo Battaglia) e “Piacenza e il Barbarossa”(Edoardo Bavagnoli) tutti editi da L.I.R Edizioni. Sul genere storico propone il nuovo libro di Toni Capuozzo: “Piccole Patrie”(Biblioteca dell’Immagine). Infine, sul genere narrativo, consiglia: il nuovo racconto del mistero degli scrittori Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini: “Che cosa sa Minosse”(Giunti) e “Il ritorno della luce” romanzo storico scritto da Christian Jacques (360 Edizioni). Le quattro librerie propongono all’unanimità i libri: “Una terra promessa” l’autobiografia di Barack Obama (Garzanti) e “Ultimo giorno di Roma” il saggio storico scritto da Alberto Angela (Harper Collins).

I consigli della libreria Fahrenheit 451 svariano attraverso diversi campi letterari. Per il genere narrativo si parte da “Borgo Sud” scritto da Donatella di Pietrantonio (Einaudi), per poi passare a “Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo” scritto da Jean Paul Dubois (Ponte delle Grazie), vincitore del premio francese Goncurt e terminare con “Crepitio di stelle” di J.K.Stefansson (Iperborea). Per quanto riguarda il genere saggistico, consigliati “Dante” di Alessandro Barbero e “Il verso giusto”. 100 poesie italiane” di Luca Serlanni, entrambi editi da Laterza.

“Terra Alta” di Javier Cercas (Guanda) e “Come la grandine” di Gino Vignali (Solferino) rimandano al genere giallo; mentre per quanto riguarda la letteratura giovanile vengono proposti i grandi classici della letteratura in versione Minalima (L’ippocampo) e per i bambini di eta prescolare i due libri illustrati: “L’Oceano” e “Cielo. Un libro animato per esplorare nuvole e stelle”. Infine, la libreria ci tiene a promuovere il commercio equo solidale in collaborazione con il negozio di artigianato La Pecora Nera. “Mai come in questo periodo – spiega la titolare Sonia Galli – è importante promuovere il commercio di vicinato”.

La collaborazione delle due attività ha portato a realizzare una serie di pacchi regalo, che abbinano bontà enogastronomiche a libri di diverso genere. Si pensi, ad esempio, a “L’ultimo sorso” di Mauro Corona, abbinato al vino di Libera, o “Ickabog”, il nuovo romanzo per ragazzi scritto dalla “madre” di Harry Potter, J.k.Rowling, confezionato insieme a cioccolatini o torroncini. Sia Romagnosi che Fahrenheit 451 – librerie strettamente piacentine – inoltre, consigliano vivamente il nuovo libro dello scrittore piacentino Gabriele Dadati, autore attualmente al vertice delle classifiche italiane, “La modella di Klint”(Baldini+Castoldi).

Dopo questa ricca lista, non ci sono più scuse per non mettere un libro sotto l’albero con magari qualche dolcetto equo-solidale.