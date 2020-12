Un positivo nel gruppo squadra, salta l’allenamento della Gas Sales Bluenergy. Lo fa sapere tramite una nota la stessa società.

A seguito dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di giovedì 17 dicembre, come da protocollo nell’ambito dell’attività di Serie A ,è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra.

“Il soggetto è stato immediatamente messo in isolamento secondo le procedure previste dal protocollo sanitario. Nella giornata di oggi, venerdì 18 dicembre, la squadra non si è allenata in attesa dell’esito del secondo tampone effettuato in giornata” scrive la società.