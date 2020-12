“Una storia da raccontare” La scuola in tempi di covid secondo l’istituto Ghandi di San Nicolò

L’Istituto Comprensivo di S. Nicolò presenta il risultato finale del progetto “Una storia da raccontare”, che ha coinvolto oltre 1.660 studenti piacentini e altre scuole di 16 Paesi europei.

Cosa è successo a scuola in questi mesi, nel 2020? Non si tratta di una cronaca, bensì di una riflessione sul vissuto dei ragazzi, dei docenti, della comunità scolastica tutta attraverso un libro (cartaceo e digitale), che raccoglie diversi contributi: pensieri, audio, video e disegni, quindi attività molto diverse fra loro ma che confluiscono in un unico “prodotto”.

Lo racconteranno mercoledì 23 dicembre la dirigente dell’Istituto “Gandhi” di San Nicolò a Trebbia (Piacenza) Adriana Santoro e la coordinatrice delle primarie Rita Croci, in una trasmissione che andrà in onda alle 10.30 sul canale youtube Morfasso Tv.

In studio la conduttrice Valeria Tedaldi interagirà con gli ospiti presenti e lancerà diversi contributi video, provenienti anche dalla Francia e dalla Turchia.