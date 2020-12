Vende le proprie casse auto e mixer, ma il bonifico non arriva. Ventenne truffato

Mette in vendita articoli musicali e, dopo aver raggiunto l’accordo con un acquirente attende invano il bonifico. La vittima del raggiro, un ventenne di Gragnano (Piacenza), non ha potuto far altro se non rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.

Il giovane aveva pubblicato un’inserzione su un sito di annunci e vendita on-line, con la quale metteva in vendita alcune casse audio, un amplificatore e un mixer. Dopo qualche tempo, è stato contattato da un uomo che, visto l’annuncio, ha contattato il giovane mostrandosi molto interessato all’acquisto del materiale, conquistandosi la sua fiducia.

Hanno così pattuito il prezzo, 1.900 euro, con l’impegno di un futuro pagamento tramite bonifico bancario, ed hanno inoltre concordato di incontrarsi a Gragnano Trebbiense per il diretto ritiro di tutto il materiale.

Ma dopo aver ritirato la merce, l’acquirente ha addotto problemi tecnici che gli avrebbero impedito di dar conto dell’avvenuto bonifico, ma dava piena garanzia al giovane 20enne che avrebbe provveduto quanto prima.

Poi, però si è reso irreperibile, ed il giovane a quel punto si è reso conto di essere stato truffato.

Per denunciare tutto l’accaduto, il 20enne si è rivolto, ai carabinieri della Stazione di Bettola, i quali dopo alcuni precisi accertamenti sono risaliti all’identità del truffatore.

Si tratta di un 40enne, nato e residente in provincia di Milano, con precedenti penali specifici, che è stato denunciato per truffa e appropriazione indebita.