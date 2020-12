“Ripristinati la pulizia, il decoro e la sicurezza di una via e di un’area che da troppo tempo erano in stato di abbandono. Ringrazio le segnalazioni in particolare del consigliere comunale Giancarlo Migli che con grande attenzione ha seguito l’intervento che permette di rendere via Martelli, i marciapiedi e la pista ciclabile perfettamente fruibili; grazie ai tecnici comunali e all’impresa che in pochi giorni ha realizzato un intervento a regola d’arte”. Così l’Assessore all’Ambiente e Mobilità, Paolo Mancioppi, annuncia la conclusione dell’intervento di riqualificazione ambientale su via Martelli e la pista ciclabile che su essa insiste, che collega Montale con l’Università Cattolica del Sacro Cuore costeggiando la linea ferroviaria. Oltre al disboscamento dell’area adiacente alla strada, sono stati potati 21 gelsi e 51 tigli.

“Questi interventi che stiamo realizzando in diverse zone della città prima abbandonate – continua l’Assessore Mancioppi – permettono non solo di riqualificare e mettere in sicurezza vie e marciapiedi, ma anche di prendersi cura del patrimonio arboreo cittadino in un’ottica di prevenzione e salvaguardia del verde esistente. Ricordo che è in corso il completamento del censimento delle aree verdi e delle alberature cittadine pubbliche che ci permetterà di intervenire in maniera ancora più puntuale”.