Intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco in via Veneto a Piacenza, nel tratto compreso tra la rotonda di via Pietro Cella e Piazzale Medaglie d’oro, per una pianta caduta sotto il peso della neve accumulata sui rami.

I rami hanno travolto una donna che stava passando a piedi: è rimasta ferita in modo lieve e condotta in pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. Vigili del fuoco al lavoro per liberare la strada completamente ostruita. Anche la polizia locale è intervenuta sul posto.