Violento scontro tra due vetture nella serata di sabato 19 dicembre a Piacenza in viale Martiri della Resistenza.

Una Fiat Panda e una Punto si sono scontrate per ragioni ancora in via di accertamento.

Sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza e i vigili del fuoco che hanno estratto un ferito dall’abitacolo di una delle auto coinvolte.

Strada interrotta e rilievi a cura della polizia locale.