Videosorveglianza, in Prefettura siglato accordo con Comune, Arma e Questura “Più controllo del territorio”

Sottoscritto il protocollo di intesa per la gestione dei sistemi di lettura targhe videosorveglianza del Comune di Piacenza tra il prefetto Daniela Lupo, il questore Filippo Guglielmino, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Paolo Abrate e il sindaco del Comune di Piacenza, Patrizia Barbieri. All’incontro è stato invitato a partecipare anche il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Daniele Sanapo.

Il protocollo, che si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative per la sicurezza urbana del Comune di Piacenza, ha lo scopo di rendere più efficace, dal punto di vista operativo, l’attività di controllo, sia ai fini preventivi che repressivi nonché di monitoraggio della mobilità e del traffico veicolare sul territorio mediante un sistema di lettura targhe. Nel caso specifico, le undici nuove telecamere, posizionate dal Comune di Piacenza nella cintura esterna della città, verranno collegate con la centrale operativa che consente di diramare alert alle forze di polizia, nel caso in cui venga intercettata un’auto coinvolta in illeciti o priva di assicurazione. I nuovi ‘occhi elettronici’ vanno ad aggiungersi alle altre 29 telecamere ‘di contesto’, acquistate da palazzo Mercanti grazie ad un finanziamento ad hoc ottenuto grazie al bando ministeriale sulla videosorveglianza.

Come ha spiegato il prefetto Lupo, questo consentirà di “rafforzare il sistema di controllo e prevenzione della provincia di Piacenza che, per sua conformazione, è molto vasta ed è collegata con altri territori, e proprio per questo è possibile che questo protocollo si allarghi, coinvolgendo i Comuni”. “Quella di poter presidiare con efficacia i quartieri della città, è un’esigenza molto sentita – ha sottolineato il sindaco Barbieri – da parte dei cittadini, e come amministrazione abbiamo sempre condiviso la possibilità di poter implementare il sistema di video sorveglianza, dal centro alle frazioni. Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno profuso nel garantire la nostra sicurezza”.

“Questo protocollo ci consentirà di essere ancora più operativi – ha aggiunto il questore Guglielmino – quando la mobilità dei cittadini tornerà a pieno regime. La collocazione delle telecamere di lettura targhe, poste agli ingressi della città, è strategica. Un esempio di quanto possano essere utili queste funzionalità di controllo, lo si è visto nella serata di ieri all’Infrangibile”. “Il sistema di controllo targhe – concorda il colonnello Abrate – è importantissimo: consente di condividere informazioni utili con le forze di polizia su tutto il territorio nazionale”.