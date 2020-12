Vigor Carpaneto, l’attaccante Comi ai saluti: è un nuovo giocatore del Vis Nova Giussano

Vigor Carpaneto, l’attaccante Comi si trasferisce al Vis Nova Giussano, formazione lombarda attualmente impegnata in serie D (girone B).

Ad annunciarlo la società piacentina in una nota, in cui “si saluta e ringrazia” il centravanti. “A lui – conclude il comunicato – va anche l’in bocca al lupo per il futuro”.