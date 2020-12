Violano il coprifuoco, due piacentini “pizzicati” con droga a Cremona

Durante i controlli messi in campo dai carabinieri di Cremona, durante il ponte dell’Immacolata, sono state sanzionate oltre una quindicina di persone per aver violato il coprifuoco notturno; tra loro sono stati “pizzicati” due uomini residenti nella provincia di Piacenza che erano anche in possesso di alcuni grammi di droga.

Il primo automobilista è stato fermato in viale Po a Cremona nel cuore della notte dell’8 dicembre. Si tratta di un 35enne originario di Napoli e residente a Monticelli D’Ongina. Con lui, in auto, anche un coetaneo residente a Villanova. I militari, insospettiti, hanno quindi deciso di procedere per un controllo più approfondito: sono stati rinvenuti due involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina per un peso complessivo di 1,4 grammi.

Poco dopo è stato fermato un altro automobilista, un 42enne di Cremona e anch’egli residente a Monticelli D’Ongina, dai carabinieri appostati per un posto di controllo nella frazione di Livrasco (Cremona). I militari, anche in questo frangente, hanno scovato della sostanza stupefacente: all’interno del veicolo un involucro di cellophane termosaldato contenente 1,6 grammi di cocaina e, nella tasca del giubbotto, 2 grammi di eroina, anch’esso incartato con del cellophane.

Tutti sono stati sanzionati per violazione del coprifuoco – come da Dpcm in vigore – e i due automobilisti sono stati segnalati alla Prefettura di Cremona come assuntori di sostanze stupefacenti.