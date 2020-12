Volontari Cri e contributi previdenziali, “Grazie a Manuel Sartori dell’ispettorato del lavoro”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata da Cristian Tramelli, (Corpo militare Croce Rossa italiana), per ringraziare il vice direttore dell’ispettorato del lavoro, Manuel Sartori, in merito a un esposto presentato all’Inps perché “perché non venivano pagati i contributi previdenziali previsti dalla legge “richiamo alle armi” (n. 653 del 10 giugno 1940) al personale volontario che, quando opera nel Corpo militare della Croce Rossa, viene distaccato dal lavoro”.

“Grazie all’impegno di Manuel Sartori, vice direttore dell’Ispettorato del lavoro – scrive Tramelli -, la situazione si è normalizzata e abbiamo visto riconosciuti i nostri diritti. Piacenza, dopo l’esito positivo di questo esposto è stata presa a modello da tutti i lavoratori italiani che erano rimasti esclusi dall’applicazione della normativa”.