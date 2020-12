La neve pronta a concedere il “bis”.

Dopo una parziale tregua nella giornata di giovedì 3 dicembre, i fiocchi che sono caduti abbondanti a metà settimana, sia sui rilievi che a quote decisamente più basse, dovrebbero nuovamente imbiancare il territorio piacentino. Per la giornata di venerdì 4 dicembre – le previsioni Arpae – sono infatti attese in mattinata nevicate moderate sopra i 600 metri; mentre solo pioggia in pianura. Dal pomeriggio, previste piogge – anche a forte intensità – sia sui rilievi che in pianura. Temperature minime del mattino comprese tra -1 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 6 °C in pianura.

Pioggia in pianura anche nella mattinata di sabato 5 dicembre, con nevicate moderate sopra i 1300 metri; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1300 m; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature minime del mattino comprese tra 1 °C sui rilievi e 2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 6 °C in pianura.

Anche domenica 6 novembre sarà una giornata segnata dal maltempo: in linea con i giorni precedenti, solo pioggia in pianura; possibili altre nevicate ad alta quota sull’Appennino. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1950m.